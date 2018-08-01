Что нового в законодательстве принесёт гражданам РФ август?

Москва, , 07:49 — REGNUM Уже с сегодняшнего дня, 1 августа, в России работающие пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам. Размер прибавки зависит от зарплаты, с которой отчислялись взносы. Однако максимальное увеличение составит 235 рублей. Это не единственное нововведение, которое начнёт действовать в России в последнем месяце лета.

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Также с 1 августа российские налоговые органы на специальном сайте «Прозрачный бизнес» начнут публиковать сведения о налогах предприятий малого и среднего бизнеса, которые ранее относились к налоговой тайне. Эти сведения будут включать информацию о среднесписочной численности работников предприятий, применяемых специальных налоговых режимах и участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.

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С сегодняшнего дня в железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов начали указывать по местному времени. Также по местному времени эта информация будет отображаться на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог.

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Так, уже с 3 августа за получение загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации граждане РФ будут платить не 3,5 тыс. рублей, как раньше, а 5 тыс. рублей. Также повышение государственной пошлины коснётся и государственной регистрации транспортного средства с выдачей пластикового свидетельства. Стоимость выдачи вырастет в три раза — до 1,5 тыс. рублей. Аналогичного типа водительское удостоверение будет стоить 3 тысячи рублей против нынешних 2 тысяч рублей.

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В 19 августа вступят в силу изменения, касающиеся правил создания ИП. С этого момента при регистрации индивидуального предпринимателя нужно будет опираться на правила определения начала и окончания налогового периода. Также 19 августа начнёт действовать новый закон, принятый Госдумой в начале июля 2018 года, о распространении режима свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе. Он позволит въезжать на территорию России по электронным визам через все аэропорты Дальневосточного региона.

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С 20 августа в России подорожает алкоголь. Поднимутся как закупочные, так и розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие напитки.

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