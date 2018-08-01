Кандидат в президенты Бразилии: нам не надо винить себя за рабовладение

Бразилиа, , 07:54 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии Джаир Болсонаро заявил, что страна не должна чувствовать себя виновной за свое рабовладельческое прошлое, сообщает 1 августа Al Jazeera.

По мнению бывшего капитана вооруженных сил страны, Бразилия ничего не должна своим черным гражданам.

«О каком историческом счете вы говорите? Я никого не продавал в рабство», — отметил Болсонаро, добавив, что португальские торговцы не несут ответственности за работорговлю, имея ввиду тот факт, что чернокожее население продавалось в рабство своими же чернокожими соплеменниками.

Напомним, Бразилия была крупнейшим государством в Америке по числу импортированных на континент рабов. Рабство было отменено здесь в 1888 году.

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