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Дамаск потребовал от США немедленно покинуть территорию Сирии

Политика

Военнослужащие США незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан

Сочи, Краснодарский край, 1 августа 2018, 07:39 — REGNUM  Вооружённые силы Соединённых Штатов и их союзников должны немедленно покинуть сирийскую территорию, поскольку их пребывание на земле Сирии нелегитимно. Об этом заявил журналистам глава делегации Сирийской Арабской Республики (САР) на переговорах в Сочи и постпред страны при ООН Башар Джаафари.

Дипломат подчеркнул, что военнослужащие США незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан, расположенном в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией. В данном лагере остаются также около 55 тыс. мирных сирийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия готова помочь умеренной оппозиции в Идлибе в деле ликвидации непримиримых боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Участие США в войне в Сирии
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