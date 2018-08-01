Госдеп США одобрил поставку Дании современных противоракет

Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Сделку о продаже Дании 46 современных зенитных противоракет Standard missile SM-2 одобрил Госдеп США. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны США.

Отмечается, что сумма контракта на поставку вооружений составит $152 млн. Поставка Копенгагену противоракет, по мнению военных экспертов США, «будет направлена на поддержку союзника по Североатлантическому альянсу» с целью укрепления «политической стабильности и экономического развития в регионе». Против баллистических ракет какого государства будет вооружаться Дания — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Японии четырех ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок Mk-29 на сумму $133,3 млн. Данное вооружение является компонентом системы противоракетной обороны США.

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