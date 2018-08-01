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В США начались слушания по геноциду африканских народностей Германией

Политика

Африканцы требуют компенсации за преступления столетней давности

В США начались слушания по геноциду африканских народностей Германией
Рихард Кнетель. Столкновение германских войск с отрядом восставших гереро в 1904

Вашингтон, 1 августа 2018, 07:27 — REGNUM  Суд в Соединенных Штатах начал слушания по первому в истории XX века геноциду, осуществленному Германией против народности гереро и нама, имевшей место в период между 1904 и 1908 годами, сообщает 1 августа Al Jazeera.

Судебная инстанция выслушала показания обоих сторон. Основным вопросом был вопрос о праве американского федерального суда рассматривать иск, поданный представителями коренных народов современной Намибии, требующими компенсации за ущерб, нанесенный их предкам. В США пришли к положительному ответу на данный вопрос.

Напомним, в начале XX века военные кайзеровской Германии начали активное подавление восстания племен в юго-западной Африке, являвшейся немецким протекторатом.

В ходе карательных акций погибли свыше 65 тыс. представителей народности гереро и нама. В 2004 году Германия признала свои действия геноцидом.

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