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Трудовой кодекс предлагают не распространять на самозанятых

Политика

Инициатива Минтруда направлена на регулирование статуса самозанятых граждан

Москва, 1 августа 2018, 07:22 — REGNUM  Поправки в Трудовой кодекс РФ, предлагаемые Министерством труда, выведут самозанятых граждан из-под действия трудового законодательства. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства», — говорится в законопроекте.

Речь идет о работе нянь, сиделок, репетиторов, уборщиц и других самозанятых, когда трудовые отношения не оформляются, говорится в пояснении к законопроекту. Работодатель фактически не может выполнять предусмотренные ТК обязанности.

Инициатива Минтруда направлена на регулирование статуса указанной категории граждан. Индивидуальных предпринимателей она не касается.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда планирует к 2019 году ввести самозанятых предпринимателей в легальное поле. Для них предполагается ввести налог.

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Проблемы самозанятых
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