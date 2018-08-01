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В Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами на пост мэра

Политика

Они пройдут 1, 2 и 3 августа

Екатеринбург, 1 августа 2018, 07:17 — REGNUM  В администрации Екатеринбурга 1 августа начались собеседования с кандидатами на пост главы города. Они пройдут 1, 2 и 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на пост главы претендуют более 20 кандидатов. Собеседования продлятся три дня, а у каждого из заявившихся будет 15 минут на представление своей программы.

В конце августа комиссия отберёт не менее двух кандидатов. Они и будут представлены в сентябре новой городской думе. И из них депутаты выберут человека, который возглавит город на ближайшие пять лет.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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