В Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами на пост мэра

Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В администрации Екатеринбурга 1 августа начались собеседования с кандидатами на пост главы города. Они пройдут 1, 2 и 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на пост главы претендуют более 20 кандидатов. Собеседования продлятся три дня, а у каждого из заявившихся будет 15 минут на представление своей программы.

В конце августа комиссия отберёт не менее двух кандидатов. Они и будут представлены в сентябре новой городской думе. И из них депутаты выберут человека, который возглавит город на ближайшие пять лет.