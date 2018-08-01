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В гордуму Екатеринбурга зарегистрировано 7 партий

Политика

Одна может сойти с дистанции

В гордуму Екатеринбурга зарегистрировано 7 партий
Владислав Фальшивомонетчик
Здание гордумы Екатеринбурга

Екатеринбург, 1 августа 2018, 06:35 — REGNUM  В выборах депутатов Екатеринбургской городской думы могут принять участие семь партий. Именно такое количество уже зарегистрировано горизбиркомом.

В списке зарегистрированных — «Яблоко», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Гражданская платформа».

Напомним, туда же заявлен список партии «Коммунисты России». Но, возможно, его откажутся зарегистрировать из-за большого количества недействительных подписей. Выборы депутатов гордумы, напомним, пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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