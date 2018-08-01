Лишь смена должностей : кадровый резерв главы государства на Урале

Тюмень, , 06:36 — REGNUM Одиннадцать уральских политиков и управленцев вошли в президентский резерв управленческих кадров. Список 138 резервистов опубликован 31 июля 2018 года на сайте госслужбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из Тюменской области в президентский пул вошли директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Среди управленцев и политиков ХМАО отмечены первый заместитель главы Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.

Из Свердловской области в списке президента числятся министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ, ранее исполнявший обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко.

Курганская область представлена руководителем аппарата правительства Курганской области Вадимом Шумковым, Челябинская — заместителем главы региона Русланом Гаттаровым.

Отметим, что уральский список резерва главы государства мало изменился с 2016 года. Перемены произошли лишь в должностях резервистов — пошли на повышение.

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