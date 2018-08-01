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«Коммунистов России» в гордуму Екатеринбурга поддержали умершие

Политика

16 подписей якобы поставили граждане, которых нет в живых

Екатеринбург, 1 августа 2018, 06:16 — REGNUM  В Екатеринбурге «Коммунисты России», скорее всего, сойдут с выборов в городскую думу. У них много недействительных подписей, в том числе 16 принадлежат ранее умершим гражданам, заявил на своей странице в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

По его словам, заседание избирательной комиссии Екатеринбурга прошло 31 июля. И из 1084 подписей у «Коммунистов России» 430 признано недействительными.

Позиции представителей этой партии получить не удалось. Но, по мнению местных наблюдателей, дальнейшее участие в выборах 2018 года в гордуму Екатеринбурга для них закрыто.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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