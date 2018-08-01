Китай ждет от Британии взаимности в вопросах условий для инвестиций

Пекин, , 05:32 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с британским министром иностранных дел Джереми Хантом в Пекине, отметив позитивные подвижки в китайско-британском сотрудничестве во всех сферах, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

«Китай и Британия должны совместно придерживаться принципу многосторонности, защищать открытую мировую экономику и вносить конструктивные усилия в стабильность мира… Китай намерен создать лучшие условия для иностранных компаний в стране, включая британских», — заявил Ли вовремя встречи, выразив надежду, что и Британия ответит взаимностью в вопросе условий для китайских инвестиций.

Хант, находящийся с своим первым визитом в Поднебесную на посту главы внешнеполитического ведомства, поприветствовал развитие «золотой эры» двусторонних отношений, а также отметил, что Британия ожидает ежегодной встречи глав правительств двух стран в 2019 году, выражая желание укрепить политическое доверие и объединить стратегии развития.

Напомним, что ранее Хант встретился со своим китайским коллегой Ван И, где последний заявил, что «Китай и Британия должны рассматривать развитие друг друга как возможность, а не как угрозу».

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