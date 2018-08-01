Лоббист строительства химзавода в Якутии уволился из ЯТЭК

Якутск, , 05:54 — REGNUM Третья попытка построить на территории Якутии предприятие по переработке природного газа завершилась безрезультатно. Нанятый для лоббирования этого проекта в 2017 году советник гендиректора «Якутской топливной компании» (ЯТЭК) Афанасий Егоров заявил о том, что покидает свою должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вот и закончился мой последний рабочий день в Якутской топливно-энергетической компании. Полагаю, найдется немало злорадствующих. Особенно среди разнообразных кандидатов. Но я бы на их месте не торопился. Потому что газопереработка в Якутии всё равно будет. Наверняка будет и настоящая, а не придуманная жадными до власти популистами газохимия», — написал Афанасий Егоров в соцсетях.

Говоря о проекте строительства завода, который собирались построить не берегу реки Лена в Мегино-Кагаласском районе Якутии для переработки природного газа в метанол, экс-советник гендиректора ЯТЭК заверил, что эту идею поддерживали многие.

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«Нас много. Людей, понимающих, что не может Якутия жить одной добычей. Что пора переходить на другой уровень. Становиться мощным, современным перерабатывающим регионом. Таким, как Татарстан в Поволжье», — также отметил Афанасий Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение планов строительства газохимического предприятия на берегу реки Лена сопровождалось сильным противодействием реализации этого проекта со стороны жителей региона, экологов и общественников. Главным опасением было то, что метанол отравит жителей Якутска, попав в водопроводную систему города: предприятие хотели расположить выше по течению реки от столицы Якутии. Для того, чтобы здоровья человека было подорвано, достаточно контакта с метанолом через кожу или во время вдыхания его паров.

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Афанасий Егоров активно лоббировал проект. Должность советника гендиректора ЯТЭК он получил в сентябре 2017 года, покинув место заместителя республиканского министра по развитию институтов гражданского общества. Разговоры о планах строительства химзавода прекратились весной 2018 года после того, как совладельцы владеющей ЯТЭК группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств.

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Напомним, что при участии Афанасия Егорова была предпринята уже третья попытка создать в Якутии предприятие по переработке газа. Ранее проекты строительства химзавода по производству карбамида в Мегино-Кангаласском районе Якутии обсуждались в 2015 году, затем к этой теме вернулись в 2016-м. Разговоры о планах строительства газохимического предприятия сопровождались митингами и другими акциями протеста: жители, общественники и депутаты республики опасались, что появление такого предприятия в Якутии нанесёт экологии региона и здоровью его населения непоправимый вред.

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