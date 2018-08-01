Daily Sabah: Нужен ли Ближнему Востоку новый военно-политический альянс?

Максим Исаев, , 07:37 — REGNUM

Очень трудно комментировать постоянно изменяющиеся заявления президента США Дональда Трампа. Всего месяц назад глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести более высокие пошлины на товары из ЕС, после чего Трамп внезапно решил заключить сделку с Европейским союзом, которая предусматривает уменьшение пошлин на европейские товары, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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На прошлой неделе в Вашингтоне состоялись переговоры с участием президента США и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. В совместном заявлении было указано, что они готовы избежать тотальной торговой войны и достигнуть снижения пошлин, несмотря на то, что о всеобъемлющем соглашении о свободной торговле пока речи вообще не идет.

Постоянно меняющаяся позиция Трампа усиливает сомнения в серьезности нынешней американской администрации. Похоже, что нынешний президент США не заботится о том, чтобы серьезно подойти к делу, вместо этого он непрестанно всем угрожает. Другие государства озвучивают ответные угрозы. Например, недавно Европейский союз и Япония подписали всеобъемлющую сделку. Когда Трамп понял, что он может потерять не только европейские, но и японские рынки, он решил передумать и начать переговоры с Брюсселем.

Возможно, когда-нибудь президент США осознает, что угрозы и санкции — это не единственный способ для того, чтобы улучшить торговые отношения США с другими странами. После очередной угрозы Белого дома мировые лидеры думают только о том, как снизить влияние доллара на глобальных биржах, создать новые финансовые институты или механизмы кредитования. Угрозы Трампа вынуждают торговых партнеров США объединять свои усилия. Угрозы не способствуют продвижению американских интересов.

Государство, столкнувшееся с угрозами со стороны Соединенных Штатов, подчинится им только в том случае, если это государство осознает, что существует гораздо большая угроза, чем США. По этой причине угрозы Вашингтона в отношении Ирана не срабатывают. Белый дом не может сказать Тегерану: «Подчинитесь, или я покину вас, и другая великая держава воспользуется этим». Вашингтон говорит лишь о том, что готов вывести Иран из международной системы. В ответ Тегеран начинает развивать более тесные отношения с Китаем и Россией.

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Сейчас Трамп заговорил о военно-политическом альянсе на Ближнем Востоке, который мог бы выполнять такие же функции, как НАТО. Речь идет о создании Стратегического альянса на Ближнем Востоке (MESA). Пока точно не известно, какие именно страны могли бы войти в подобный альянс, но уже сейчас очевидно, что Саудовская Аравия могла бы стать его неотъемлемой частью. Неясно, присоединится ли Израиль к данному альянсу.

Когда речь заходит о подписании договора в сфере безопасности, всегда возникает вопрос: для чего заключается этот договор? Ответ на данный вопрос относительно прост. Каждая из стран-членов будущего альянса может заявить, что выступает за поддержание регионального мира, политической стабильности или совместной борьбы с терроризмом. Но здесь сразу же возникает еще один вопрос: против кого создают новый альянс? Как только вы попытаетесь ответить на данный вопрос, окажется, что договоры в сфере безопасности носят не совсем мирный характер. Нетрудно догадаться, что альянс MESA направит свою деятельность против Ирана, поэтому даже факт создания такого военно-политического альянса — это призыв к войне.

Тем не менее нет необходимости в создании сложной структуры альянса для военного противостояния с Ираном. Хватило бы всего одной страны, чтобы причинить ущерб Ирану. Возможно, MESA станет не просто инструментом войны против Ирана, а чем-то большим? Альянс MESA мог бы обучать контрпартизанские организации в арабских странах, которые потом могли бы использовать для свержения режимов в тех или иных странах. Также альянс мог бы взять на себя расходы, связанные с военными операциями в более обширном регионе, следовательно, США могли бы сократить свои региональные расходы. MESA может также превратиться в угрозу для самого НАТО. Не исключено, что в будущем альянс MESA мог бы даже взять на прицел такие великие державы, как Китай.

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Было бы гораздо лучше, если на Ближнем Востоке планировали создать организацию, сходную с Советом Европы, а не с НАТО. Однако нынешняя американская администрация не поддержит такую идею, поскольку ближневосточная версия Совета Европы нуждалась бы в демократизации стран-участников и защите прав человека. Остается только надеется, что создание MESA не приведет к новым войнам на Ближнем Востоке и что Трамп в очередной раз изменит свою позицию.