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Госдеп: Не поймем пока, ответственно ли ИГ* за теракт в Таджикистане

Политика

ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 1 августа 2018, 05:14 — REGNUM  Точной информации о том, являются ли террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в России) ответственными за нападение на туристов в Таджикистане, у Вашингтона нет, завила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

По словам американки, госдеп в курсе, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России) объявило себя ответственным за нападение. В результате этой атаки погибли два американских гражданина.

«В настоящий момент мы не можем подтвердить, кто несет ответственность за это нападение», — заявила Науэрт.

Напомним, нападение на туристов в Таджикистане произошло 30 июля: на группу велосипедистов наехала машина, из которой вышли люди и напали на них с ножом и огнестрельным оружием. Четыре человека — два американца, швейцарец и голландец — погибли.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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