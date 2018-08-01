Пенс: «Лаборатория Касперского» подвергала наши сети опасности

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Администрация президента США работает над укреплением безопасности правительственных компьютерных сетей, заявил американский вице-президент Майкл Пенс на форуме по вопросам кибербезопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Например, правительство на протяжении долгого времени разрешало устанавливать российские антивирусы «Лаборатории Касперского» на правительственные компьютеры, даже несмотря на ее прямую связь с российской властью и разведслужбами. Эта угроза существовала долгие годы, но наша администрация ее устранила в прошлом году, когда мы запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» всем правительственным учреждениям», — заявил он под громкие аплодисменты.

При этом Пенс отметил, что в 2016 году потери США от кибератак составили $109 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая суд федерального округа Колумбия (США) отклонил иск российской компании-разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» с требованием отмены решения властей США о запрете использования программного обеспечения компании в американских органах власти.

Напомним, в сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США предписало всем американским госучреждениям отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского» из-за предполагаемых связей компании с российским правительством и разведслужбами.

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