Среда, 1 Августа 2018 года
05:52:36 МСК

Пенс: «Лаборатория Касперского» подвергала наши сети опасности

Политика

Но благодаря Трампу угроза устранена

Вашингтон, 1 августа 2018, 04:33 — REGNUM  Администрация президента США работает над укреплением безопасности правительственных компьютерных сетей, заявил американский вице-президент Майкл Пенс на форуме по вопросам кибербезопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Например, правительство на протяжении долгого времени разрешало устанавливать российские антивирусы «Лаборатории Касперского» на правительственные компьютеры, даже несмотря на ее прямую связь с российской властью и разведслужбами. Эта угроза существовала долгие годы, но наша администрация ее устранила в прошлом году, когда мы запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» всем правительственным учреждениям», — заявил он под громкие аплодисменты.

При этом Пенс отметил, что в 2016 году потери США от кибератак составили $109 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая суд федерального округа Колумбия (США) отклонил иск российской компании-разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» с требованием отмены решения властей США о запрете использования программного обеспечения компании в американских органах власти.

Напомним, в сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США предписало всем американским госучреждениям отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского» из-за предполагаемых связей компании с российским правительством и разведслужбами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лаборатория Касперского» замораживает сотрудничество с Европолом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить