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Вице-президент США: нам нужно $15 млрд для защиты киберрубежей

Политика

Для киберзащиты в США создадут новое ведомство

Вашингтон, 1 августа 2018, 04:20 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа создаст агентство по кибер‑ и инфраструктурной безопасности, заявил вице-президент США Майкл Пенс на форуме по вопросам кибербезопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

«К сожалению, предыдущие администрации подводили американский народ, когда дело касалось кибербезопасности. Нашей администрации стало ясно: мы получили киберкризис в наследство от предшественников… Но не будем повторять ошибок: эти дни окончены. По указанию президента Трампа, администрация приняла решение об укреплении кибербезопасности Америки», — заявил он.

Пенс отметил, что, если в первый год работы администрации на цифровую безопасность выделили дополнительные $1,2 млрд, то в следующем году планируется потратить $15 млрд для «укрепления киберрубежей».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент США Дональд Трамп провел совещание с советом национальной безопасности для решения вопроса предотвращения иностранного вмешательства в выборы США и обеспечения кибербезопасности на выборах в конгресс.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудил на совещании безопасность на выборах в конгресс США

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Кибербезопасность и киберпреступность
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