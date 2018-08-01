Судимый за грабёж и вымогательство безработный выдвинулся в думу Дзержинска

Дзержинск, Нижегородская область, , 04:01 — REGNUM В думу Дзержинска выдвинулся ранее судимый за вымогательство и грабёж, а на сегодня временно безработный житель города. Он стал девятым претендентом на мандат. Центризбирком Нижегородской области зарегистрировал пока только четырёх кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

42-летний Алексей Липатов является самовыдвиженцем. Известно, что он родился в Дзержинске, в 1996 году окончил Дзержинский химический техникум имени Красной Армии. А также в апреле 1999 года он получил судимость за грабёж в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Тогда же его осудили и за вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия. Судимость погашена 13 июля 2008 года. На сегодня Липатов числится временно безработным.

Всего на единственный вакантный мандат думы Дзержинска претендуют четыре самовыдвиженца и пять представителей партий.

Напомним, в единый день выборов в регионе также будут выбирать губернатора, депутата Госдумы РФ и пройдут довыборы в областное Заксобрание. Для участия в довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области, где имеется один свободный мандат, зарегистрировано четверо претендентов — представителей отделений партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место в областном парламенте освободилось после досрочного сложения полномочий зампредседателем, бывшим главой администрации Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, который проходит фигурантом уголовного дела о взятке. Дзержинский депутат Владислав Сивый, за чьё место 9 сентября 2018 года будут бороться зарегистрированные кандидаты, занял место сына Сорокина — Никиты, а место старшего Сорокина осталось вакантным.

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