Атомная подлодка «Кузбасс» успешно атаковала условного противника

Владивосток, , 04:11 — REGNUM Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота К-419 «Кузбасс» на учениях по атаке отряда боевых кораблей условного противника в Охотском море успешно выполнила торпедную стрельбу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолёта Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. «Кузбассу» удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу», — сообщает пресс-служба.

После успешной атаки, субмарина скрытно покинула район и продолжила несение боевой службы.

Напомним, К-419 «Кузбасс"(до 1998 года — «Морж») является атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 971. Вошла в состав Тихоокеанского флота в 1993 году, с 2009 по 2016 годы проходила ремонт и модернизацию по проекту 971У. Экипаж атомохода в 2017 году завоевал приз главкома ВМФ по торпедной подготовке.