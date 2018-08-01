Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы о встрече с экспертом Портон-Дауна

Лондон, , 04:10 — REGNUM Просьба организовать встречу российской дипмиссии с экспертами химической лаборатории в Портон-Дауне (город Солсбери, Великобритания) осталась без ответа, заявил пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, ответила ли британская сторона на запрос встречи с главой химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхедом или его коллегами, представитель дипмиссии сказал:

«К сожалению, нет реакции ни на наш публичный комментарий, ни на наше обращение в Форин Офис в апреле с просьбой организовать встречу с экспертами в Портон-Дауне».

По его словам, перечень вопросов Москвы к Лондону в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери (Великобритания) «стремительно растет».

Напомним, Портон-Даун — это исследовательский центр в Солсбери, занимающийся анализом химических агентов, якобы примененных в так называемом деле Скрипаля. Он является подразделением министерства обороны Великобритании.

Эйткенхед в апреле 2018 года, комментируя полученные результаты анализов материалов «дела Скрипаля», заявил: специалистам не удалось подтвердить, что отравляющее веществобыло произведено в России.

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