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Минтруд предложил не распространять ТК на самозанятых

Политика

И на лица, занятые помощью по ведению домашнего хозяйства

Москва, 1 августа 2018, 03:43 — REGNUM  Минтруд предложил проект поправок в Трудовой кодекс РФ, согласно которым предлагается не распространять трудовое законодательство на самозанятых. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства», — говорится в законопроекте.

Другие поправки в проекте касаются регламентации труда работников у индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время выступления в Госдуме заявил, что ведомтсво планирует ввести налог для самозанятых к 2019 году. Целью налога является ввод в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые работают без регистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Налог для самозанятых вводится в 2019 году

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