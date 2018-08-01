Минтруд предложил не распространять ТК на самозанятых

Москва, , 03:43 — REGNUM Минтруд предложил проект поправок в Трудовой кодекс РФ, согласно которым предлагается не распространять трудовое законодательство на самозанятых. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства», — говорится в законопроекте.

Другие поправки в проекте касаются регламентации труда работников у индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время выступления в Госдуме заявил, что ведомтсво планирует ввести налог для самозанятых к 2019 году. Целью налога является ввод в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые работают без регистрации.

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