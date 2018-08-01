Президент Словакии испугался российских байкеров

Братислава, , 03:17 — REGNUM Мотоклуб «Ночные волки», открывший в Словакии свой европейский филиал, представляют угрозу для безопасности страны, заявил президент Словакии Андрей Киска, сообщает Aktuality.sk.

«Ночные волки» помогали российским спецназовцам во время военной операции в Крыму», — так охарактеризовал мотоклуб словацкий лидер.

Он отметил, что основатель клуба Александр Залдостанов, также известный под псевдонимом Хирург, находится в санкционном списке Евросоюза за участие в «аннексии Крыма».

«С учетом этих обстоятельств эта банда байкеров представляет угрозу безопасности нашей страны. А создание европейского штаба «Ночных волков» является издевательством по отношению к официальной позиции Словакии к аннексии Крыма и российской политике», — добавил он.

Напомним, европейский штаб мотоклуба «Ночные волки» открылся в селе Долна-Крупа на западе Словакии 23 июня. На открытии присутствовали участники мотопробега «Славянский мир», руководители региональных отделений байк-клуба, а также представители посольства России в Словакии.