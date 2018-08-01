МИД РФ выразил соболезнования родным погибших в ЦАР журналистов

Москва, , 02:51 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью в Центральноафриканской Республики трех российских граждан выразили в МИД РФ.

В российским внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство РФ в ЦАР не было информировано о нахождении в этой стране журналистов из России. Сейчас российская сторона в связи со случившимся находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР) были обнаружены тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

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