Поддержка арестованного экс-президент Армении стоилa депутату мандата?

Ереван, , 02:15 — REGNUM Депутат парламентской фракции «Царукян» Вардан Бостанджян подал заявление на имя председателя парламента Армении об отказе от депутатского мандата, сообщают армянские СМИ.

Сам депутат никак не комментирует мотивы своего решения. Однако пресса связывает решение депутата с интервью, которое он дал 30 июля.

В интервью «Фактор ТВ», комментируя уголовное преследование и арест эск-президента Армении Роберта Кочаряна, Бостанджян заявил, что нет необходимости держать бывшего президента под стражей, и что он имеет право считать, что был выполнен политический заказ.

«Не было необходимости арестовывать, хотя бы в связи с тем обстоятельством, что он, находясь за пределами республики, явился [на допрос] в тот день, в какой смог явиться. Кроме того, он выступил и сказал, что не собирается сбегать. Имею право думать, что выполняется приказ», — сказал Бостанджян.

Хотя фракция «Царукян», в которой состоит Бостанджян, до сих пор не выразила официальной позиции по вопросу Кочаряна, но другой член фракции, вице-спикер НС Микаэл Мелкумян заявил, что произошедшее — это правовой процесс и не стоит вопрос политизировать.

Несмотря на то, что секретарь фракции «Царукян» позже в распространенном заявлении пояснил, что Бостанджян подал в отставку из-за проблем со здоровьем, но основной версией сложения Бостанджяном депутатских полномочий в армянской прессе всё же считается то обстоятельство, что его точка зрения идёт в разрез с позицией фракции.

Партия «Процветающая Армения», которую возглавляет один из самых богатых людей в Армении Гагик Царукян, и вокруг которой был образован предвыборный блок «Царукян», была создана во время правления второго президента Армении Роберта Кочаряна — при непосредственном его участии. Партия считалась политической опорок Кочаряна, который сам был беспартийным.

Впоследствии, при президентстве Сержа Саргсяна, партия состояла в правящей коалиции, однако, когда стало известно, что Саргсян намерен изменить Конституцию для продления своего правления, «Процветающая Армения» ушла в оппозицию, и вместе с Армянским национальным конгрессом, возглавляемым первым президентом Левоном Тер-Петросяном, организовала митинги против Сержа Саргсяна.

В самый разгар борьбы Царукян был подвергнут беспрецедентному давлению со стороны властей, дело даже дошло до личных угроз, после чего он решил прекратить акции протеста и заявил, что уходит из политики.

Спустя некоторое время Царукян вернулся, но был лоялен к действующей власти во главе с Сержем Саргсяном. На парламентских выборах в 2017 года, блок «Царукян» стал второй по численности фракцией в парламенте.

Во время уличных протестов против правления Сержа Саргсяна в апреле 2018 года, которые возглавил Никол Пашинян, Царукян в последний момент заявил о поддержке Пашиняна, в результате чего «Процветающая Армения» стала частью правительства национального единства, получив несколько министерских портфелей.

Согласно закону, письменное заявление об отставке депутат официально подает председателю Национального собрания, который выступает с заявлением об этом на предстоящем заседании НС. Если в течение 15 дней после обнародования отставки депутат не отзывает свое заявление об отставке, то его полномочия прекращаются.

Предстоящее заседании парламента Армении намечено на начало сентября. До этого времени Бостанджян останется депутатом.

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