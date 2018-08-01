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Госдеп рассказал, на каких условиях начнет диалог с Ираном

Политика

Сначала Ирану нужно изменить свое поведение

Госдеп рассказал, на каких условиях начнет диалог с Ираном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Вашингтон, 1 августа 2018, 01:44 — REGNUM  США будут готовы вести переговоры с Ираном при условии изменения поведения исламской республики, заявила представитель госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

«Я считаю, президент и госсекретарь США оба сказали, что мы готовы сесть за стол переговоров. Мы бы очень хотели, чтобы Иран изменил свое поведение, конечно», — заявила она.

Науэрт также добавила, что на изменения в поведении Ирана надеются не только США, но и «иранский народ, который желает лучшего будущего для своей страны». На вопрос журналиста, не желают ли США провести переговоры до «изменения поведения Ирана», Науэрт ответила, что президент Штатов и госсекретарь не поддерживают эту позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран не верит заявлениям президента США Дональда Трампа о желании начать переговоры с исламской республикой. По его словам, политическое давление и санкции не способствуют проведению диалога.

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари выразил более радикальную позицию, заявив, что Тегеран не испытывает особого желания встречаться с американским президентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий КСИР: Тегеран не жаждет встречи с Трампом

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Противостояние Ирана и США
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