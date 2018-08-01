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ИГ* распространило видео о вступлении пятерых таджикистанцев в группировку

Политика

Террористическая группировка ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГ* распространило видео о вступлении пятерых таджикистанцев в группировку
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Душанбе, 1 августа 2018, 01:24 — REGNUM  Пятеро молодых людей из Таджикистана присягнули на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее видео боевики распространили в Сети, сообщает сегодня, 31 июля, SITE Intelligence Group.

По данным портала, именно эти люди совершили нападение на иностранных велотуристов на юге Таджикистана.

Отметим, что именно этот информационный ресурс, который отслеживает информационную активность экстремистов, сообщил ранее о том, что ответственность за убийство иностранцев в Дангаринском районе Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля был совершен наезд на иностранных туристов, путешествовавших на велосипедах. Однако злоумышленники на том не остановились, вышли из автомобиля и нанесли пострадавшим удары ножом. Четверо погибли, трое туристов пострадали и сейчас находятся в Душанбе.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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