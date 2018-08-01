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МИД РФ: Россия поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове

Политика

«Россия и Япония выступают за то, чтобы проблемы полуострова решались комплексно с учетом интересов всех расположенных в Северо-Восточной Азии государств»

МИД РФ: Россия поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове
Иллюстрация: NASA Earth Observatory
Корейский полуостров

Москва, 1 августа 2018, 01:18 — REGNUM  Россия и Япония выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове с учетом интересов всех стран региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате «2+2».

"Приветствовали позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг Корейского полуострова. Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость, чтобы не допустить срыва пока еще очень «хрупкого» процесса», — заявил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия высказала озабоченность в связи с развертыванием в азиатском регионе американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны японии Ицунори Онодэра на российско-японских переговорах в формате «2+2» заявил, что японская система ПРО, включающая себя систему Aegis Ashore, является исключительно оборонительной и не несет угрозы для России.

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Российско-японские отношения
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