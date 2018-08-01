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Токио: наша ПРО – не угроза

Политика

Японцы уверяют, что ПРО нужна им исключительно для обороны

Токио: наша ПРО – не угроза
Иллюстрация: U.S. Missile Defense Agency
Пуск противоракеты

Москва, 1 августа 2018, 00:59 — REGNUM  Японская система ПРО нужна для обороны и никакой угрозы для России не представляет, заявил министр обороны страны восходящего солнца Ицунори Онодэра.

Находясь в Москве на переговорах, Онодэра сказал:

«Я вновь пояснил российской стороне, что система противоракетной обороны, которой мы сейчас обладаем, включая Aegis Ashore, не является угрозой для России, а является абсолютно оборонительной системой».

Напомним, в Москве состоялась российско-японская встреча в формате «2+2». По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, участвующего в мероприятии, Токио и Москва собираются расширять сотрудничество в сфере безопасности.

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Российско-японские отношения
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