Новый скандал в Армении: 102-ая база РФ финансировала армянский портал

Ереван, , 00:40 — REGNUM Расположенная в Гюмри (Армения) 102-ая российская военная база финансировала армянский новостной портал.

Из отчета молодежного научно-образовательного фонда «Зоракн», опубликованного на сайте официальных объявлений azdarar. am, следует, что принадлежащий ему новостной портал военной направленности Razm.info в 2016 году получил около 100 000 рублей взамен за предоставление еженедельного обзора материалов электронных СМИ «некоторых соседних государств». В статье, опубликованной на сайте forrights. am, говорится о рисках, которые несет в себе сотрудничество российской базы с армянским новостным порталом. Автор статьи говорит об обслуживании интересов российской военной базы. Также в статье говорится, что в появляющихся периодически новостях о Турции или Азербайджане эти страны называются «врагами», тогда как «профессиональные издания используют термин «противник». Автор статьи Роберт Ананян делится своим наблюдением:

«Если будем внимательными к питающимся российскими деньгами экспертам, то увидим, что для них принципиальным является углубление вражды между армянами и азербайджанцами».

Политолог Марине Манучарян на своей странице Facebook в свою очередь пишет:

«О социально-экономической, политической и общественной ситуации в Армении писались и пишутся отчеты для всемирных think tank и фондов, выделялись и выделяются гранты. И это нормально. И почему факт того, что razm.info готовил обзор прессы, стало темой для обсуждений? Промывание мозгов и пропаганду практикуют все без исключения. Но если есть конкретные доказательства, сколько и за пропаганду чего им заплатили, я с радостью ознакомлюсь с этим».