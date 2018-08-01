Америка в опасности? Трамп обеспокоен «рекордом» по убийствам в Мексике

Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Рекордное число убийств в Мексике за минувший год требует усиления защиты границы, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Одной из причин, по которой нам нужна серьезная пограничная безопасность, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году увеличился на 27% — до 31 174 убитых, это рекорд!» — написал Трамп в соцсети.

Американский президент подчеркнул, что ему, в отличие от его оппонентов — представителей Демократической партии — нужна максимальная безопасность границ и уважение к таможне и правоохранительной системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля мексиканский Национальный институт статистики распространил данные о том, что в стране в день в среднем насильственной смертью гибнут 85 человек.

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