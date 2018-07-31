Новые власти Армении не спешат открывать избирательные участки за рубежом

Ереван, , 23:38 — REGNUM Некоторые политические силы в Армении недовольны поправками в Избирательный кодекс страны. В частности, фракции «Еркир Цирани» выступила с предложением восстановить право гражданам Армении, проживающим за пределами страны голосовать на выборах. Также она считает необходимым наделить таким правом жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщает aravot.am.

По словам же представителя правительства, это право не может быть применено, когда речь идет о внеочередных выборах. Возможно, голосовать за рубежом будет возможно впоследствии, но не сейчас.

Граждане Армении лишись права голосовать на выборах, на зарубежных избирательных участках с введением закона о двойном гражданстве. Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении не позднее мая 2019 года.