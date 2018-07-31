Командующий КСИР: Тегеран не жаждет встречи с Трампом

Тегеран, , 23:03 — REGNUM В Тегеране не испытывают сильного желания встречаться с президентом США Дональдом Трампом, заявил 31 июля командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

Заявление руководителя КСИР цитируют иранские СМИ.

«Мистер Трамп! Иран — не Северная Корея, чтобы принять такое ваше предложение о возможной встрече», — сказал Мохаммад Али Джаафари.

«Даже президенты США, которые придут после вас, не станут свидетелем такого дня!», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп написал в своем «Твиттере» о готовности к переговорам с Ираном «в любое время» при условии желания Тегерана вести переговоры.

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