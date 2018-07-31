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Россия и Япония: поможет ли встреча министров «2 + 2»?

Политика

Россия хочет открытого откровенного диалога с Японией

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Россия и Япония: поможет ли встреча министров «2 + 2»?
Иллюстрация: Mil.ru
Япония и Россия

Анатолий Кошкин, 31 июля 2018, 23:58 — REGNUM  

Проходящие в Москве российско-японские переговоры министров иностранных дел и обороны в формате «2+2» сенсации не принесли. Да это и не предусматривалось. Однако сам факт подобных встреч и обмена мнениями не только по вопросам двусторонних отношений, но и по актуальным проблемам, касающимся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да и в мире в целом, безусловно, заслуживает позитивной оценки, ибо свидетельствует, кроме всего прочего, о провале замысла недругов России взять нашу страну чуть ли не в кольцо блокады, вытеснить ее на периферию мировой политики. Как сообщало ИА REGNUM, переговоры проходят откровенно и содержательно. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил:

«Сегодня мы с министром обороны Японии, господином Онодэра подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации. Диалог получился откровенным, открытым».

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Южные Курилы
Иллюстрация: Kremlin.ru
Южные Курилы

При этом была высказана надежда на продолжение содержательного обсуждения наиболее важных и острых вопросов. А их накопилось немало. Япония должна ответить, как будет совмещать свою политику расширения политических и экономических отношений с Россией с обязательствами, вытекающими из военного союза с США, которые объявили нашу страну одним из своих основных противников, или попросту врагов. Как известно, до последнего времени Токио беспрекословно следовал военной стратегии страны-сюзерена, подчинял свои усилия по усилению обороноспособности с целями и задачами Вашингтона и Пентагона.

Видимо, в Кремле хотели бы получить более убедительные разъяснения курса Токио на активное участие в создании явно направленной против России и Китая глобальной системы ПРО, предназначенной для сокращения возможностей российских вооруженных сил наносить ответные удары в случае ракетно-ядерного нападения. Утверждения о том, что современнейшие и весьма дорогостоящие американские системы ПРО устанавливаются на японской земле исключительно с целью противостоять «ракетно-ядерному нападению КНДР» по своей убедительности сродни рассчитанным на простаков заверений о том, что установленные непосредственно у границ РФ американские системы ПРО в Восточной Европе якобы не имеют никакого отношения к России и призваны противостоять ракетному оружию Ирана и той же КНДР.

Видимо, не будет обойден и вопрос о том, как дальше строить отношения с КНДР, руководство которой, отойдя от воинственной риторики, демонстрирует миролюбие и стремление прекратить конфронтацию, налаживать диалог, а в перспективе и сотрудничество с сопредельными странами, включая Японию. Если Россия и Китай усматривают в этом позитивные тенденции и по мере их усиления предлагают снимать экономические санкции, наложенные ООН на КНДР, то официальный Токио продолжает требовать «максимально давить» на Пхеньян, принуждая его к односторонним уступкам и полному разоружению. Заметим, что такая линия плохо координируется с периодическими заявлениями премьер-министра Японии Абэ о желании провести прямую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения накопившихся во взаимоотношениях двух стран проблем, включая проблему захваченных в 70−80-е годы прошлого столетия японских граждан.

На наш взгляд, пора обсудить и выработать меры доверия между военными ведомствами двух стран и находящимися под их руководством войсками, особенно в пограничных районах. Ибо постоянные тревоги и вылеты самолетов ВВС Японии «для перехвата» российских военных самолетов, совершающих тренировочные полеты в нейтральном воздушном пространстве и не нарушающих японскую границу, нагнетают ненужную напряженность, а панические сообщения японских СМИ о «российских бомбардировщиках у японских берегов» пугают простых японцев, возбуждают недобрые чувства в отношении соседней страны.

Ну, а что касается политических и дипломатических отношений двух стран, то они, как известно, искусственно стопорятся давно потерявшей актуальность проблемой заключения между двумя странами мирного договора. Здесь позиции сторон противоположны — японское правительство упорно требует от Москвы отказаться от законно принадлежащих нашей стране Курильских островов в пользу Японии, а российское руководство при полной поддержке народа по этому вопросу твердо заявляет, что суверенитет России над всеми Курильскими островами сомнению не подлежит. И обе стороны не проявляют признаков изменения своих позиций.

В связи с этим недоумение вызывает мнение вызвавшихся комментировать встречу в формате «2 + 2» экспертов газеты «Вечерняя Москва», утверждающих, что «в ближайшее время можно ждать реальных решений, в первую очередь — заключения мирного договора». Мягко говоря, более чем смелое утверждение. Остается предположить, что экспертам этой газеты известно то, что сокрыто от большинства специалистов по отношениям двух стран, включая японских.

regnum author Анатолий Кошкин
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Российско-японские отношения
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