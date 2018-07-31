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Оппозиция Зимбабве требует обнародовать результаты выборов

Политика

ЦИК африканской страны не готов опубликовать итоги президентских выборов раньше 4 августа

Хараре, 31 июля 2018, 23:12 — REGNUM  Оппозиция Зимбабве требует от избирательной комиссии страны немедленно обнародовать результаты президентских выборов, 31 июля передает агентство Reuters.

Президентские выборы в Зимбабве прошли 30 июля, однако глава ЦИК Зимбабве Присцилла Чигумба уже заявила, что результаты будут обнародованы не ранее субботы 4 августа.

Представители оппозиционного кандидата Нельсона Чамизу, уверенные в победе своего лидера, подозревают ЦИК в намеренном затягивании подсчета, а представителей власти — в попытках сфальсифицировать результаты в пользу и.о. президента Эммерсона Мнангагвы.

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Государственный переворот в Зимбабве
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