Оппозиция Зимбабве требует обнародовать результаты выборов

Хараре, , 23:12 — REGNUM Оппозиция Зимбабве требует от избирательной комиссии страны немедленно обнародовать результаты президентских выборов, 31 июля передает агентство Reuters.

Президентские выборы в Зимбабве прошли 30 июля, однако глава ЦИК Зимбабве Присцилла Чигумба уже заявила, что результаты будут обнародованы не ранее субботы 4 августа.

Представители оппозиционного кандидата Нельсона Чамизу, уверенные в победе своего лидера, подозревают ЦИК в намеренном затягивании подсчета, а представителей власти — в попытках сфальсифицировать результаты в пользу и.о. президента Эммерсона Мнангагвы.

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