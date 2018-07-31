Facebook готовится к новым выборам в США

Сан-Франциско, США, , 22:44 — REGNUM Компания Facebook сообщила об удалении ряда аккаунтов, заподозренных в причастности к иностранному влиянию на предстоящие в 2018 году выборы в конгресс США, 31 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, для предотвращения атаки на выборы уже удалено 32 страницы соцсетей Facebook и Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента избрания президентом США Дональда Трампа в ноябре 2016 года в США не прекращается истерическая пропаганда, связывающая победу Трампа с вмешательством в выборы России.

В качестве одной из последних версий такого вмешательства называется покупка «связанными с Россией» компаниями рекламных постов и аккаунтов в соцсетях Facebook и Twitter.

Давление американских правоохранителей и конгрессменов на Facebook из-за скандала с «российским вмешательством» привело к кризису конфиденциальности соцсети, бегству миллиона пользователей и обрушению акций на фондовом рынке.

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