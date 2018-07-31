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Лаврентьев: Отвести свои силы от границы Сирии с Израилем Иран решил сам

Политика

Россия уверена в снижении обеспокоенности Израиля по этому вопросу

Сочи, Краснодарский край, 31 июля 2018, 22:38 — REGNUM  Решение отвести свои силы на 85 км от границы Сирии и Израиля Иран принял самостоятельно, поэтому теперь Москва уверена в снижении опасений Израиля по вопросу проиранских сил у своей границы, заявил 31 июля глава делегации России на переговорах по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста РИА Новости о позиции Тель-Авива по линии соприкосновения на границе с Сирией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Израиля регулярно высказывало обеспокоенность возможностью присутствия проиранских формирований на территории Сирии вблизи с израильской границей и объясняло этим многочисленные инциденты с авиационными и ракетными ударами по сопредельной территории, на которой проводилась военная операция сирийских войск против террористов.

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Израиль и Иран
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