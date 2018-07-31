Бывший премьер-министр Пакистана вернулся в тюрьму из больницы

Исламабад, , 22:17 — REGNUM Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф возвращен в тюрьму после госпитализации из-за проблем с сердцем, 31 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению медицинских работников, состояние Шарифа является удовлетворительным и он сможет принять участие в судебном заседании, назначенном на 2 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, четырежды возглавлявший пакистанское правительство Наваз Шариф был арестован в Лахоре в середине июля, ему предъявлены обвинения в коррупции.

В конце июля Шарифа ждал очередной удар — его «Пакистанская мусульманская лига» проиграла на парламентских выборах партии «Техрик-э-Инсаф» Имрана Хана.

В выходные 28−29 июля 68-летний Шариф был помещен в кардиологический центр Пакистанского института медицинских наук.

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