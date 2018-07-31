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Лавров: Россия обеспокоена ситуацией, складывающейся в Армении

Политика

Действия нового руководства этой страны идут вразрез с его заявлениями об отказе от преследования предшественников

Москва, 31 июля 2018, 22:02 — REGNUM  Ситуация в Армении и действия ее нового руководства противоречат их заявлениям об отказе преследовать членов предыдущего правительства страны, заявил 31 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов об арестах в Ереване бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что в этой ситуации затронута возможность нормальной работы структур СНГ, в которых представлена в том числе и Армения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году. По этому же делу обвиняются экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.

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МИД России
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