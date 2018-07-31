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Украинский чиновник сравнил жителей Донбасса с колорадскими жуками

Политика

Турчинов прокомментировал идею референдума в Донбассе

Украинский чиновник сравнил жителей Донбасса с колорадскими жуками
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 31 июля 2018, 21:37 — REGNUM  Свободный референдум в «оккупированном» Донбассе и Крыму — это то же самое, что лекция об урожае перед колорадскими жуками, заявил руководитель совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщил 31 июля официальный сайт СНБО.

Турчинов также отметил, что никакие выборы невозможны без возврата Донбасса и Крыма в правовое поле Украины.

Напомним, в конце июня на украинском телеканале Zik прошла дискуссия на тему, что делать с Крымом и Донбассом после их «возвращения» в состав Украины. Телеведущий и гости студии предложили различные варианты выселения нелояльного Украине населения, а также ограничение прав оставшихся.

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Напомним также, что термин «колорады», обозначающий украинских инакомыслящих, обрел свою популярность в 2014 году, когда украинские патриоты радовались кадрам с сожженными людьми в одесском Доме профсоюзов, а также с жертвами украинского авиаудара в Луганске.

Отметим, что подобный термин бытовал в Уганде во время геноцида 1994 года. Члены племени хуту убивали членов племени тутси, называя их «тараканами».

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