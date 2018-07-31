Иран не верит в намерение Трампа начать переговоры

Тегеран, , 21:35 — REGNUM Иран не считает заявления президента США Дональда Трампа о том, что он открыт к переговорам с Ираном, реальной готовностью к переговорам, 31 июля передает агентство Reuters.

«Санкции и давление — это полная противоположность диалогу. Как Трамп докажет иранскому народу, что его комментарии прошлой ночи отражают истинное намерение вести переговоры и не были сделаны в популистских целях?» — пояснил журналистам представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с представителями Ирана — «если они хотят встретиться».

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