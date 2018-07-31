Вторник, 31 Июля 2018 года
22:11:14 МСК

Иран не верит в намерение Трампа начать переговоры

Политика

«Санкции и давление — это полная противоположность диалогу»

Иран не верит в намерение Трампа начать переговоры
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Тегеран, 31 июля 2018, 21:35 — REGNUM  Иран не считает заявления президента США Дональда Трампа о том, что он открыт к переговорам с Ираном, реальной готовностью к переговорам, 31 июля передает агентство Reuters.

«Санкции и давление — это полная противоположность диалогу. Как Трамп докажет иранскому народу, что его комментарии прошлой ночи отражают истинное намерение вести переговоры и не были сделаны в популистских целях?» — пояснил журналистам представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с представителями Ирана — «если они хотят встретиться».

Читайте также: Хотят — встречусь. Трамп рассказал о планах переговоров с президентом Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить