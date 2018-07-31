Парламент Франции не поддержал вотум недоверия правительству

Париж, , 20:58 — REGNUM Инициатива о вотуме недоверия правительству Франции не нашла поддержки в национальном собрании, передаёт 31 июля телеканал BFM TV.

Как сообщается, в ходе голосования за вотум недоверия высказались 143 депутата, тогда как для положительного решения требовались голоса по меньшей мере 289 парламентариев.

Напомним, вотум недоверия правительству Франции был инициирован на минувшей неделе депутатами от партии «Республиканцы». Основанием для этого послужил скандал с экс-советником президента страны Александром Беналла, напавшим на участника первомайских манифестаций в Париже.

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