Киргизия ратифицировала соглашение ЕАЭС о перемещении оружия

Бишкек, , 20:58 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о перемещении служебного и гражданского оружия между странами Союза, сообщили 31 июля в пресс-службе главы государства.

В соответствии с соглашением, Евразийская экономическая комиссия разработает и утвердит единую форму разрешительных документов на перемещение служебного и гражданского оружия.

Напомним, закон о ратификации вышеуказанного соглашения ЕАЭС был принят Жогорку Кенешем (парламентом) Киргизии 28 июня. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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