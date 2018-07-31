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Киргизия ратифицировала соглашение ЕАЭС о перемещении оружия

Политика

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования

Киргизия ратифицировала соглашение ЕАЭС о перемещении оружия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киргизия

Бишкек, 31 июля 2018, 20:58 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о перемещении служебного и гражданского оружия между странами Союза, сообщили 31 июля в пресс-службе главы государства.

В соответствии с соглашением, Евразийская экономическая комиссия разработает и утвердит единую форму разрешительных документов на перемещение служебного и гражданского оружия.

Напомним, закон о ратификации вышеуказанного соглашения ЕАЭС был принят Жогорку Кенешем (парламентом) Киргизии 28 июня. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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