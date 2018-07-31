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В ожидании томоса: «Киевский патриархат» надеется на сентябрь

Политика

Раскольники планировали получить признание во время празднования годовщины крещения Руси

В ожидании томоса: «Киевский патриархат» надеется на сентябрь
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 31 июля 2018, 20:48 — REGNUM  Вопрос о предоставлении томоса — специального документа, подтверждающего автокефалию украинской церкви, вероятно, рассмотрят в сентябре, заявил пресс-секретарь раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 31 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«С 1 по 3 сентября в Константинопольской патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил патриарх Варфоломей», — сообщил Зоря.

По словам представителя раскольников, заявленные темы собрания дают надежду на то, что Константинопольский патриархат решит «украинский вопрос».

Напомним, представители украинской власти рассчитывали получить томос к 1030-й годовщине крещения Руси, однако этого не произошло. Накануне глава Константинопольского патриархата Варфоломей направил президенту Украины Петру Порошенко письмо со словами, что предоставление автокефалии украинской церкви является его миссией.

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