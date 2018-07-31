Российские военные за месяц сбили 26 беспилотников возле авиабазы Хмеймим

Москва, , 20:31 — REGNUM Российские военные в Сирии за месяц обезвредили по меньшей мере 26 беспилотных летательных аппаратов, начинённых взрывчаткой, которые направлялись к авиабазе Хмеймим. Об этом 31 июля сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передаёт ТАСС.

Как отметил Лаврентьев, на каждую подобную попытку боевиков атаковать авиабазу российскими военными и в дальнейшем «будут предприниматься соответствующие меры».

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили об уничтожении российскими ПВО очередного запущенного боевиками беспилотника в районе базы Хмеймим. Об аналогичном инциденте Минобороны России также сообщало 21 июля.

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