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Пожилой харьковчанин получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Политика

Для человека его возраста это равносильно пожизненному сроку

Харьков, Украина, 31 июля 2018, 20:25 — REGNUM  Орджоникидзеский суд Харькова приговорил 84-летнего ученого Мехти Логунова к двенадцати годам тюрьмы за «сбор информации в пользу России», сообщила пресс-служба харьковской прокуратуры 31 июля на официальном сайте.

«Действуя во вред обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал сведения, касательно государственного оборонного заказа, который выполняется одним из научных центров города на основании договоров с министерством обороны Украины», — сказано в сообщении.

Как утверждают обвинители, собранную информацию ученый в дальнейшем планировал передать спецслужбам России.

Напомним, как сообщил народный депутат Украины Виталий Куприй, Служба безопасности Украины открыла дело против действующего президента Украины Петра Порошенко.

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