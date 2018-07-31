Трамп предрёк «фейковым СМИ» падение рейтингов после его президентства

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ, публикующие недостоверную информацию, лишатся аудитории по окончании его работы на посту главы государства.

«Фейковые СМИ сходят с ума! Они совершенно выбиты из колеи, и после всего ущерба, который они нанесли стольким невинным и порядочным людям, я с удовольствием наблюдаю за этим», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

«Через семь лет, когда я больше не буду президентом, их рейтинги упадут, и они исчезнут!» — добавил Дональд Трамп.

Напомним, президент США регулярно обрушивается с критикой на средства массовой информации, обвиняя ряд изданий в распространении ложных сведений. Ранее в июле глава Белого дома заявил, что «фейковые СМИ» хотели бы «такой крупномасштабной конфронтации между США и Россией, которая может привести к войне».

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