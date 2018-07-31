Вторник, 31 Июля 2018 года
20:39:14 МСК

Трамп предрёк «фейковым СМИ» падение рейтингов после его президентства

Политика

Президент США заявил, что «с удовольствием наблюдает» за ситуацией с изданиями, распространяющими дезинформацию

Трамп предрёк «фейковым СМИ» падение рейтингов после его президентства
Фредерик Бурр Оппер. Фальшивые новости. 1894

Вашингтон, 31 июля 2018, 19:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ, публикующие недостоверную информацию, лишатся аудитории по окончании его работы на посту главы государства.

«Фейковые СМИ сходят с ума! Они совершенно выбиты из колеи, и после всего ущерба, который они нанесли стольким невинным и порядочным людям, я с удовольствием наблюдаю за этим», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

«Через семь лет, когда я больше не буду президентом, их рейтинги упадут, и они исчезнут!» — добавил Дональд Трамп.

Напомним, президент США регулярно обрушивается с критикой на средства массовой информации, обвиняя ряд изданий в распространении ложных сведений. Ранее в июле глава Белого дома заявил, что «фейковые СМИ» хотели бы «такой крупномасштабной конфронтации между США и Россией, которая может привести к войне».

Читайте также: Трамп: «фальшивые» СМИ хотят войны США с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить