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Россия предложила свою помощь сирийской оппозиции

Политика

Если умеренная оппозиция в Идлибе не сможет ликвидировать непримиримых боевиков — Москва готова оказать помощь в этом вопросе

Россия предложила свою помощь сирийской оппозиции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 31 июля 2018, 19:55 — REGNUM  Россия готова помочь умеренной оппозиции в Идлибе в деле ликвидации непримиримых боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 31 июля в Сочи спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, Москва готова пойти на такой шаг, если «умеренная оппозиция» не сможет справиться с этой задачей самостоятельно.

«Вопрос надо решать в комплексе. Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно — ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь — мы готовы её оказать, мы об этом открыто говорили представителям оппозиции. И поэтому рассчитываем на то, что им это удастся сделать», — сказал Александр Лаврентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи проходят переговоры по ситуации в Сирии. В рамках астанинского формата участие в них принимают делегации России, Ирана, Турции, ООН, законного сирийского правительства и представители оппозиции.

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Международное урегулирование по Сирии
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