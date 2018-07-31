Россия предложила свою помощь сирийской оппозиции

Москва, , 19:55 — REGNUM Россия готова помочь умеренной оппозиции в Идлибе в деле ликвидации непримиримых боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 31 июля в Сочи спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, Москва готова пойти на такой шаг, если «умеренная оппозиция» не сможет справиться с этой задачей самостоятельно.

«Вопрос надо решать в комплексе. Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно — ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь — мы готовы её оказать, мы об этом открыто говорили представителям оппозиции. И поэтому рассчитываем на то, что им это удастся сделать», — сказал Александр Лаврентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи проходят переговоры по ситуации в Сирии. В рамках астанинского формата участие в них принимают делегации России, Ирана, Турции, ООН, законного сирийского правительства и представители оппозиции.

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