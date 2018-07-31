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Русский язык лишен регионального статуса в Николаевской области Украины

Политика

С 2012 года русский язык имел статус, позволяющий его использование наряду с государственным украинским

Русский язык лишен регионального статуса в Николаевской области Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запрет на русский язык

Николаев, Украина, 31 июля 2018, 19:38 — REGNUM  В Николаевской области Украины, по решению областного суда, русский язык лишен регионального статуса, сообщает 31 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что данное решение суд принял в ответ на поступивший иск прокуратуры, требующий признать недействительным решение областного совета, предоставившего в 2012 году русскому языку статус регионального.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины власти последовательно пытаются вытеснять из употребления русский язык несмотря на то, что большинство населения считает его родным.

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Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
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