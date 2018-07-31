СМИ: Меркель посетит Грузию во второй половине августа

Тбилиси, , 19:14 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию во второй половине августа. Об этом стало известно на встрече главы правительства Грузии Мамука Бахтадзе и посла Германии в стране Хайке Файчи, передает 31 июля Общественное телевидение Грузии.

Во время встречи стороны обсудили вопросы интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Участники также уделили внимание развитию торгово-экономических отношений и предстоящим выборам президента Грузии.

Отметим, по данным международной организации миграции ООН, среди стран ЕС Германия лидирует по количеству заявок на предоставление убежища от граждан Грузии. За шесть месяцев 2018 года убежище попросили 2485 граждан Грузии.

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