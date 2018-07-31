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Военные отбили у боевиков правительственное здание в Джелалабаде

Политика

В результате атаки боевиков и в ходе штурма погибли 15 человек

Джелалабад, Афганистан, 31 июля 2018, 18:54 — REGNUM  Афганские военные взяли штурмом правительственное здание в Джелалабаде, ранее захваченное террористами, 31 июля передает агентство Reuters.

По словам представителя властей провинции Нангархар Атауллы Ходжани, в результате атаки боевиков и в ходе штурма погибли 15 человек, ещё 15 человек получили ранения. Число жертв и пострадавших может возрасти — врачи и спасатели ещё исследовали не всё здание.

Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявило о непричастности к атаке. Предположительно, теракт совершила группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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