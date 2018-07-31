РФ придётся ограничить поставки своего газа в ЕС?

Москва, , 18:36 — REGNUM Поставки сжиженного газа из США будут увеличиваться, считает проректор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил 31 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Если говорить о ситуации на европейском энергетическом рынке, то, скорее всего, России придётся ограничить рост экспорта её газа в Европу, а высвободившуюся нишу займёт американский сжиженный газ, — сказал Зубец. — Произойдёт раздел европейского рынка газа между РФ и США. При этом те терминалы, о которых говорил Трамп, они, судя по той информации, которую я видел, построены не будут. Терминалы, уже существующие в Европе, загружены на 30%. Их много, и строить ещё 30 терминалов — это фантастика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза планируют увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы договорились укреплять наше сотрудничество в сфере энергетики. Евросоюз построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Это также призыв и для остальных», — заявил Юнкер.

Между тем президент США отметил, что поставки сжиженного газа из Америки в ЕС дадут последнему возможность стать менее зависимыми от импорта голубого топлива из РФ.

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